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Квартиры с бассейном в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
128
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Подгорица, Черногория
Студия 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Квартира студия в новостройке в Подгорице, Забело. Квартира 23,75м2 расположена в строящемс…
$54,413
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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