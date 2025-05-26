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Квартиры с террасой в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
128
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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Подгорица   Продается роскошная квартира площадью 103 м2 с тремя спальнями в доме Зета…
$396,729
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Описание Подгорица, район Загорич. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании Cijev…
$143,577
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Описание Подгорица, район Старый аэродром. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по ули…
$106,602
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании II…
$200,014
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Продается квартира 71м2, Сити кварт, Подгорица.  Квартира расположена в новостройке, готова…
$184,962
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Описание Подгорица, район Старый аэродром. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по ули…
$111,359
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по улице Ст…
$205,419
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
Продается квартира 71м2, Сити кварт, Подгорица.  Квартира расположена в новостройке, готова…
$188,645
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Описание Подгорица, район Старый аэродром. Квартира с двумя спальнями в новом районе, «Под Г…
$227,042
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе Tuški put Пл…
$129,739
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
На продажу  квартира   с двумя спальнями в а районе Гинташ, Подгорица.  Площадь квартиры 75…
$170,958
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по улице 1 …
$216,231
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Подгорица, элитный пентхаус с тремя спальнями Малоквартирный дом на 8 квартир Площадь 140 …
$756,808
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Подгорица, район старого аэродрома, школа Павле Ровински Площадь 50 кв.м. Этаж – пятый До…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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