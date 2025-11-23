Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
370
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Просторная квартира на первом этаже 4х этажного дома в престижном районе Zabjelo. Общая площ…
$190,388
Realting.com
