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Квартиры с видом на горы в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
128
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4 объекта найдено
Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс "LUMEN HOMES" в тихом и у…
$106,732
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная и исключительно обставленная двухкомнатная кварт…
$245,033
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4
Продажа Подгорица № 4939. Продается квартира с 3 спальнями в центре Подгорицы, 101 м2, 4 эта…
$224,457
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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