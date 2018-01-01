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Бечичи, Черногория
от
€183,056
;
8
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Описание Описание
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О комплексе

Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с ландшафтом городского ландшафта. 

Архитекторы спроектировали здание так, что почти новая квартира имеет вид на море, горы и город. 

Особенность комплекса в том, что он будет расположен в 10 коридорах на набережной Бечичи, в прикосновении к большому количеству развлечений. Для примерного и отдыха набережная протяженность 7км, 3 больших максимума в пешей доступности.

До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час.

Для жилых машинных комплексов на парковочных площадках будет установлена ​​система SingleUp, можно ссылаться на несколько ссылок на одно парковочное место.

К услугам жильцов построен бассейн на крыше, открытая подземная парковка на 69 мест с красивыми садовками и уютным внутренним двором с беседкой.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0 – 67.0
Цена за м², EUR 3,312 – 3,776
Цена квартиры, EUR 183,056 – 228,956
Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

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Флайт
Бечичи, Черногория
от
€183,056
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