Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Бар, Черногория
от
$211,250
;
4
ID: 28634
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Avaliable for sale: Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²) Price: €180,000 Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
