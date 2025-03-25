  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
7
ID: 28429
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Другие комплексы
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Показать все Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$140,833
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta.…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Показать все Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$152,569
Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации