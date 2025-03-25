  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$126,750
;
6
ID: 28565
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predviđeno za jedno vozilo. Ispred zgrade je i javni parking kao i igralište za djecu.U neposrednoj blizini su svi bitni sadržaji za svakodnevni život.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Realting.com
Перейти
