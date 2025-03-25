  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$469
;
6
Оставить заявку
ID: 28612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne krije!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$675,048
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$253,500
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Показать все Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$188,548
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.   Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.   Комплекс расположе…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации