  2. Черногория
  3. Бар
  Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Бар, Черногория
от
$822
;
5
ID: 28335
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение

Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$131,538
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$120,882
Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Будва, Черногория
от
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$142,007
Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
