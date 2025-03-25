  1. Realting.com
  Черногория
  Игало
  Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Игало, Черногория
от
$134,848
;
6
ID: 28287
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Игало

О комплексе

Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima djelimičan pogled na more. Udaljenost od plaže je cca 500 metara, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za svakodnevni život. Klima uređaj je već instaliran, a parking je dostupan ispred zgrade.Nekretnina je u fazi legalizacije, što kupcima ostavlja dodatnu mogućnost za povoljniju kupovinu.✅ Glavne karakteristike:Površina: 44m²Sprat: 1 (zgrada bez lifta)BalkonLuksuzno opremljenKlima uređajParking ispred zgradeMirno okruženjeDjelimičan pogled na moreUdaljenost do mora: cca 500m

Местонахождение на карте

Игало, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 67–129 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры. Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.   Данное пред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0
439,468
Квартира 3 комнаты
129.0
846,667
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$179,563
Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
