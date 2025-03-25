  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$140,833
;
4
ID: 28553
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita! 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$188,548
Жилой квартал Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$271,104
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Бар, Черногория
от
$122,293
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 38–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Квартира 2 комнаты
76.0
214,067
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
