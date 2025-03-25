  1. Realting.com
Жилой квартал New residential building in Bar

Бар, Черногория
от
$2,171
;
10
ID: 28628
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2. Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Жилой квартал New residential building in Bar
Бар, Черногория
от
$2,171
