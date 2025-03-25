Жилой квартал New residential building in Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže.
Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta.
Stanovi su različite strukture.
Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2.
Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2,
Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2.
Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.
Местонахождение на карте
Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
