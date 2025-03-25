  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Добра Вода, Черногория
от
$445,972
;
9
ID: 28333
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Добра Вода

О комплексе

Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijomTri komforne spavaće sobeDva moderna kupatilaVelika terasa s otvorenim pogledomKlima uređajiKvalitetna gradnja i završna obradaZgrada posjeduje privatni bazen u dvorištu, koji je na raspolaganju stanarima i njihovim gostima.

Местонахождение на карте

Добра Вода, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

