Жилой квартал Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijomTri komforne spavaće sobeDva moderna kupatilaVelika terasa s otvorenim pogledomKlima uređajiKvalitetna gradnja i završna obradaZgrada posjeduje privatni bazen u dvorištu, koji je na raspolaganju stanarima i njihovim gostima.
Добра Вода, Черногория
