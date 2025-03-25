  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
$2,230
ID: 28588
Дата обновления: 01.10.2025
ID: 28588
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest mjeseci. Cijena: 1900 EUR/ M2.Postoji mogućnost spajanja stanova radi dobijanja veće kvadrature.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Жилой квартал Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Показать все Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$510,825
Количество этажей 15
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до…
Агентство
VALUE.ONE
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
