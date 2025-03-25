  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$939
;
6
ID: 28390
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

