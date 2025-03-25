  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Белиши
  4. Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar

Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar

Белиши, Черногория
$554,531
5
ID: 28757
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Белиши

О комплексе

In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool that can be used throughout the year. The area of ​​the living space on the ground floor is 158.26m2, and on the first floor 108.24m2. There are five parking spaces next to the building, and it also has a garage. The house offers a panoramic view of the city and the sea. It is for sale completely finished (up to the furniture).

Местонахождение на карте

Белиши, Черногория
