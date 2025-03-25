  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Велембуси
  4. Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

Велембуси, Черногория
от
$308,073
;
10
Оставить заявку
ID: 28756
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Велембуси

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalazi parking prostor za pet automobila, kao i velika garaža od 160 m2 koja se može iskoristiti za različite namjene. Objekti se nalaze na placu površine 340 m2.

Местонахождение на карте

Велембуси, Черногория
Образование
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,934
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Коттедж Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,521
Коттедж Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat
Тиват, Черногория
от
$5,868
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Велембуси, Черногория
от
$308,073
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Показать все Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$181,910
Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža p…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$528,125
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gra…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Показать все Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Тиват, Черногория
от
$399,028
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parkin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации