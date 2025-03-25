  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
от
$645
;
8
ID: 28591
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashion”. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Izdaje se garsonjera u Preko Morace! Izdaje se prostrana i funkcionalna garsonjera površine 30m², smjestena na 1. spratu stambene zgrade. Garsonjera se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini fakulteta, marketa, kafica, restorana i svih važnih sadrzaja, sto je cini idealnom za stu…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Показать все Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказ…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации