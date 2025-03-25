Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom terasi), kupatilo i hodnik. Prodaje se u viđenom stanju, sa svim namještajem i tehnikom, spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja.Zgrada je pozicionirana u mirnoj i organizovanoj ulici, u neposrednoj blizini škole, marketa, javnog prevoza i svih važnih sadržaja.Dodatno: mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 20.000€
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
