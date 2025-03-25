Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se i prodaje – spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja. Svaki detalj pažljivo je biran, što ovaj stan čini privlačnim na tržištu.💰 Cijena stana: 165.000 EUR🚗 Garažno mjesto (opciono): 15.000 EU
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
