  4. Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
$170,174
ID: 28521
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan, povrsine 48m2, na trećem spratu stambene zgrade.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život.Nalazi se u zgradi koja ne posjeduje lift.  

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$222,986
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 32–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Агентство
MD Realty
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
