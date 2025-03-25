Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
ID: 28480
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

English English
Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, restorana i šoping centra. Ispred zgrade je dostupan javni parking, a stan se izdaje isključivo bez kućnih ljubimaca. Cijena zakupa: 700€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

