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Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве

Будва, Черногория
от
$264,228
;
19
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Описание Описание
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ID: 26729
ID новостройки на Realting
In CRM: 25914
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Малоквартирный дом в жилом комплексе в районе Комошевина в Будве.

Современное малоквартирное здание у моря.

Жилой дом– это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфортный дом идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

О доме:
• Сдан в эксплуатацию в 2021 году
• 4 этажа с лифтом
• 12 квартир:
- 3 однокомнатные (по 50 м²)
- 9 двухкомнатных (54 м² и 73 м²)
• Чистый подъезд и обустроенная территория
• Парковочное место включено в стоимость квартиры
• Наземный паркинг на закрытой территории комплекса.

Локация:
• Район Комошевина, Будва
• 5 минут пешком до моря
• В 200 метрах находится частная международная школа Adriatic College.

Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, комфорт и близость к ключевой инфраструктуре Будвы, что делает его привлекательным для семей, пар и инвесторов.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Будва, Черногория
от
$264,228
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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