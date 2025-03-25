  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Петровац, Черногория
от
$311,007
;
10
ID: 28417
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Петровац

О комплексе

Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora.

Местонахождение на карте

Петровац, Черногория
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
