Жилой квартал Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica
Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.
Struktura stana:
Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom
Tri spavaće sobe
Dva kupatila + gostinjski toalet
Špajz (ostava)
Dva balkona
Karakteristike:
Podno grijanje
Kvalitetan namještaj i oprema
Odlična organizacija prostora
Nalazi se u blizini restorana, marketa, škola i svih važnih sadržaja
Cijena: 400.000 €
Ovaj stan je idealan za porodice koje traže udoban i moderan dom u urbanom jezgru grada.
Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.
