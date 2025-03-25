  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$469,444
;
8
Оставить заявку
ID: 28437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
  Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće sobe Dva kupatila + gostinjski toalet Špajz (ostava) Dva balkona     Karakteristike:   Podno grijanje Kvalitetan namještaj i oprema Odlična organizacija prostora Nalazi se u blizini restorana, marketa, škola i svih važnih sadržaja     Cijena: 400.000 €   Ovaj stan je idealan za porodice koje traže udoban i moderan dom u urbanom jezgru grada.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$261,872
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Жилой квартал Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$457,708
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$136,130
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469,444
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Черногория
от
$146,701
U novom naselju Verde Village prodaje se jednosoban stan, kvadrature 57.34m2 na drugom spratu. Orjentisan je sjeverno i gleda ka ulazu na trg. Stan ima svoje garažno mjesto, kao i ostavu. Planiran je završetak radova za januar/februar 2025. godine
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$586,806
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepc…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации