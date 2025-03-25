  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
6
ID: 28346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

