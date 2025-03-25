  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
8
ID: 28604
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot! Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
