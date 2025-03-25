  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,291
;
8
ID: 28412
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Похожие комплексы
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,89 млн
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Будве
Бечичи, Черногория
от
$306,281
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,291
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Показать все Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Черногория
от
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Игало, Черногория
от
$134,848
Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima…
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации