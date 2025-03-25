  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$246,458
;
7
ID: 28436
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Orijentacija: sjever - jug. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. U cijenu stana je uračunato privatno parking mjesto.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
