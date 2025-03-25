Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2.Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade!Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!Rok zavrsetka je ljeto 2026te godine!Direktno od investitora!
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
