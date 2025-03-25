  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$763
;
9
ID: 28197
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
