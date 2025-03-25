Жилой квартал Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se jednosoban polunamjesten stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroi Varosi!Stan je izuzetno konforan, ukupne kvadrsture 59m2 i nalazi se na drugom spratu!Kuhinja je kompletno odradjena kao i spavaca soba.Zakupcu se ostavlja mogucnost da donese svoj namjestaj i uz racun o kupljenom namjestaju kirija ce biti umanjena ukoliko namjestaj ostaje u stanu!Stan posjeduje garazno mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
