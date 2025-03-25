  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos

Жилой квартал Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos

Подгорица, Черногория
от
$822
;
7
Оставить заявку
ID: 28154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se jednosoban polunamjesten stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroi Varosi!Stan je izuzetno konforan, ukupne kvadrsture 59m2 i nalazi se na drugom spratu!Kuhinja je kompletno odradjena kao i spavaca soba.Zakupcu se ostavlja mogucnost da donese svoj namjestaj i uz racun o kupljenom namjestaju kirija ce biti umanjena ukoliko namjestaj ostaje u stanu!Stan posjeduje garazno mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$524,055
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$587
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$154,823
Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Черногория
от
$404,896
Вы просматриваете
Жилой квартал Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Подгорица, Черногория
от
$822
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$152,569
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, s…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации