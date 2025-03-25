  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,115
;
6
ID: 28435
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto uključeno u cijenu Luksuzno i funkcionalno uređen prostor Nalazi se u blizini šoping centara, restorana, kafića, škole i svih ključnih sadržaja     Cijena zakupa: 950 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili poslovne ljude koji žele udoban život u savremenom gradskom ambijentu.   Za više informacija ili zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Жилой квартал Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$261,872
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
163,592 – 193,811
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
193,646 – 357,289
Квартира 3 комнаты
239.0
1,53 млн
Подгорица, Черногория
от
$505
Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah
Подгорица, Черногория
от
$265,236
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации