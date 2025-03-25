  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$394,333
;
9
Оставить заявку
ID: 28226
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u zgradi pored Hrama na Bulevaru Džordža Vašingtona (investitor Normal Company), prodaje se prostran i funkcionalan stan.🏡 Struktura:✔ prostrana dnevna soba sa izlazom na terasu✔ trpezarija i kuhinja✔ tri spavaće sobe✔ dvije terase✔ kupatilo + toalet✔ hodnik, predsoblje i ostava📍 II sprat, zgrada sa liftom📌 Polunamješten – američki plakari i kuhinja uključeni📌 Lokacija sa svim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marketi, restorani, kafići📌 Vlasništvo uredno 1/1, bez teretaLokacija koja uvijek drži vrijednost!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$116,188
Жилой квартал Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Добра Вода, Черногория
от
$445,972
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$394,333
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$131,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Квартира 2 комнаты
94.0
421,488
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации