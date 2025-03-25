Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u zgradi pored Hrama na Bulevaru Džordža Vašingtona (investitor Normal Company), prodaje se prostran i funkcionalan stan.🏡 Struktura:✔ prostrana dnevna soba sa izlazom na terasu✔ trpezarija i kuhinja✔ tri spavaće sobe✔ dvije terase✔ kupatilo + toalet✔ hodnik, predsoblje i ostava📍 II sprat, zgrada sa liftom📌 Polunamješten – američki plakari i kuhinja uključeni📌 Lokacija sa svim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marketi, restorani, kafići📌 Vlasništvo uredno 1/1, bez teretaLokacija koja uvijek drži vrijednost!
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
