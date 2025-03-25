  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building

Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building

Тиват, Черногория
от
$161,958
;
5
Оставить заявку
ID: 28761
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
One bedroom apartment with a surface area of ​​43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$117,361
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$116,188
Вы просматриваете
Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building
Тиват, Черногория
от
$161,958
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Показать все Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват (Черногория), в окружении роскошных вилл и жилых комплексов. Здание состоит из 10 апартаментов, из которых 6 однокомнатных, 3 двухуровневых двухкомнатных и 1 пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше.   …
Застройщик
Kraft Construction
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации