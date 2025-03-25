Жилой комплекс премиум-класса на полуострове Луштица

Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромный бассейн с видом на залив. Расстояние до яхтенного комплекса Porto-Montenegro-13 км, до проекта с гольф-полями Lustica Bay-6 км., до аэропорта Тиват-13 км.



На продажу представлены всего 9 апартаментов в духе минимализма и вилла. Отличительной чертой данного предложения является современный кубический дизайн, панорамные окна, высота потолков-3,5 м, продуманные планировки со строгими линиями. Апартаменты продаются со встроенной кухней, установленной системой кондиционирования, системой умный дом с беспроводной связью WI-FI, теплыми полами и сантехникой в ванных комнатах Villeroy & Boch.

Территория комплекса находится под видеонаблюдением.