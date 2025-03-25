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Жилой комплекс премиум-класса на полуострове Луштица

Крашичи, Черногория
от
$523,126
;
8
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ID: 26535
ID новостройки на Realting
In CRM: 22908
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Крашичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромный бассейн с видом на залив. Расстояние до яхтенного комплекса Porto-Montenegro-13 км, до проекта с гольф-полями Lustica Bay-6 км., до аэропорта Тиват-13 км. 


На продажу представлены всего 9 апартаментов в духе минимализма и вилла. Отличительной чертой данного предложения является современный кубический дизайн, панорамные окна, высота потолков-3,5 м, продуманные планировки со строгими линиями. Апартаменты продаются со встроенной кухней, установленной системой кондиционирования, системой умный дом с беспроводной связью WI-FI, теплыми полами и сантехникой в ванных комнатах Villeroy & Boch.

Территория комплекса находится под видеонаблюдением.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 157.0
Цена за м², USD 3,554
Цена квартиры, USD 558,002
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 129.6
Цена за м², USD 4,126
Цена квартиры, USD 534,751
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 328.0
Цена за м², USD 6,380
Цена квартиры, USD 2,09 млн

Местонахождение на карте

Крашичи, Черногория

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Жилой комплекс премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$523,126
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