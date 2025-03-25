  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$763
;
9
Оставить заявку
ID: 28416
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokacija:   Atraktivna i centralna pozicija U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata     Cijena zakupa: 650 € mjesečno   Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.   Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$136,130
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Жилой квартал Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$215,064
Жилой квартал Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Показать все Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации