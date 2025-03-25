Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.
Karakteristike stana:
Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom
Spavaća soba
Kupatilo
Terasa
Prvi sprat
Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan
Lokacija:
Atraktivna i centralna pozicija
U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata
Cijena zakupa: 650 € mjesečno
Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.
Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
