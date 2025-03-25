  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
6
ID: 28225
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kirija iznosi 450 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
