Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.
Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.
Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.
U cijenu zakupa je uracunato garazno mjesto.
Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!
