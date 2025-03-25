  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Петровац
  Жилой квартал Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Жилой квартал Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Петровац, Черногория
от
$457,708
;
6
ID: 28365
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Петровац

О комплексе

Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto ispred zgrade: 10.000€.

Местонахождение на карте

Петровац, Черногория
Жилой квартал Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$457,708
