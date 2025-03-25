  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$763
;
7
ID: 28343
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Realting.com
