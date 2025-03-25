  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Бар, Черногория
от
$211,250
;
4
ID: 28636
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$472,378
Жилой квартал Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$675,048
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Будва, Черногория
от
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации