Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.
Datum završetka: februar 2025.
Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase:
- Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana
- Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka
- Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more)
- Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost
- Samo 5 minuta hoda do mora
- Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje"
Dostupno za prodaju:
Komforan dvosoban stan (60,2 m²)
Cijena: 180.000 €
Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.
Местонахождение на карте
Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно