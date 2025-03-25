  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
$587
ID: 28283
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dotupan veliki javni parking.Stan je useljiv od 01.08.2025 god.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
