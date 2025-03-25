  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Черногория
от
$1,174
;
10
Оставить заявку
ID: 28212
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.Stan je PET-FRIENDLY (otvoren za kucne ljubimce).Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Dalmatinska, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$394,333
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$1,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "O…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Показать все Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 131–288 м²
2 объекта недвижимости 2
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor. Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
131.0
1,33 млн
Квартира 3 комнаты
288.0
2,96 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации