  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$880
8
ID: 28501
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U cijenu zakupa je uključeno i parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 750€  

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$131,538
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$208,903
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$115,953
Жилой комплекс Tivat Park
Тиват, Черногория
от
$117,796
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$161,958
Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Игало, Черногория
от
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
