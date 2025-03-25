  1. Realting.com
  2. Черногория
  Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
;
6
ID: 28159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!

Местонахождение на карте

Dalmatinska, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

