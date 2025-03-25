  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Пржно
  Жилой квартал Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Жилой квартал Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Пржно, Черногория
$152,569
ID: 28265
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Пржно

О комплексе

Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. Posebnu vrijednost pruža terasa sa koje se pruža otvoren pogled na more, zalazak sunca i okolno zelenilo.Stan se nalazi u okviru zatvorenog kompleksa sa bazenom koji je na raspolaganju isključivo stanarima. U cijenu je uključeno i garažno mjesto u podzemnoj garaži zgrade.Lokacija je izuzetno mirna i pogodna za odmor, a u neposrednoj blizini nalaze se plaže Miločer, Pržno i Sveti Stefan, kao i brojni restorani, kafići i prodavnice. Grad Budva je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.Stan je idealan za izdavanje tokom turističke sezone, kao i za sopstveni boravak tokom cijele godine.

Местонахождение на карте

Пржно, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации