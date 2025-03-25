  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Игало
  4. Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Игало, Черногория
от
$83,326
;
6
ID: 28367
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Игало

О комплексе

Na prodaju luksuzno opremljena garsonjera sa pogledom na more u modernoj novoizgradjenoj zgradi u Herceg Novom.Garsenjera je ukupne povrsine 27m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Prodaje se namjesten, idealna za za izdavanje tokom sezone ili na duze.Nalazi se na svega 500m od mora!

Местонахождение на карте

Игало, Черногория
