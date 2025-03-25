Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Будва, Черногория

Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %