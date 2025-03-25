Жилой комплекс в Тивате

Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.

Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.

Общее описание:

Жилой комплекс состоит из двух корпусов — A и B, в каждом из которых представлены апартаменты с одной или двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. Квартиры на первом этаже дополнительно имеют собственные патио (сады). Площадь апартаментов варьируется от 42 м² до 90 м².

Современная архитектура и продуманные планировки сочетаются с высококачественными материалами отделки. Благодаря панорамному остеклению, помещения наполнены естественным светом и открывают впечатляющие виды на море и город.

Локация:

Комплекс расположен в тихом зелёном районе Тивата, в окружении престижных жилых объектов.

Всего в нескольких минутах ходьбы:

• Чистые пляжи

• Магазины и рестораны

• Набережная Porto Montenegro

• В 10 минутах езды – международный аэропорт Тиват.

Преимущества комплекса:

• Элитное расположение рядом с инфраструктурой и природой

• Качественная отделка под ключ – натуральный камень, премиальная сантехника и климатическое оборудование от ведущих брендов

• Функциональные планировки – максимум света и пространства

• Профессиональное обслуживание – управляющая компания обеспечивает комфорт и порядок

• Подземная и открытая парковка.

Условия оплаты:

• 40% – при подписании договора

• 30% – до 31 августа 2025 года

• 30% – до 31 декабря 2025 года.

Данный жилой комплекс — это идеальное пространство для жизни, отдыха и инвестиций на берегу Адриатического моря.